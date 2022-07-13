منتخبات اليد الآسيوية تتوافد على المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - اكتمل أمس الأربعاء وصول أعضاء اللجنة الفنية لبطولة آسيا السابعة عشر للشباب لكرة اليد والتي تنطلق في البحرين غدا الجمعة، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم بألمانيا واليونان 2023.

وتضم اللجنة الفنية سبعة مراقبين لمباريات البطولة برئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد الإماراتي صالح عاشور، بالإضافة الى ستة مراقبين وهم ميترا نوري (إيران) عبدالله ذياب (الكويت)، غسان أمير قاسم (البحرين)، منصور السويدي (قطر)، ناكادا (اليابان)، نصر حرز الله (الأردن)، بالإضافة الى الأطقم التحكيمية التي يبلغ عددها ستة أطقم، منها ثلاثة دولية وثلاثة أطقم قارية، وهي: الحكمان الدوليان حسين الموت وسمير مرهون (البحرين)، الدوليان خالد حسين وفاضل عمران (العراق)، الدوليان اينها لي وغويل لي (كوريا)، غوفلي ميرزي وهزانداموزغان (ايران)، حسن اسماعيلوف وحسين اسماعيلوف (أوزبكستان)، حمد فيصل وحسين تقي (الكويت).

من جانب آخر، من المقرر أن وصل منتخب السعودية عبر طريق جسر الملك فهد الدولي مساء أمس الأول الثلاثاء، فيما وصل منتخبات الكويت، اليابان، كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، أما المنتخب الإيراني فقد كان أول المنتخبات وصولاً، على أن يستكمل وصول منتخبا الهند وباكستان اليوم الخميس قبل انطلاق البطولة بيوم واحد.