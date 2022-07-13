الماجد: البحرين مستعدة لاستضافة بطولة «الأبسا»

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية علي محمد الماجد استعداد مملكة البحرين التام لاستضافة بطولة «الأبسا» لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لكرة الهدف – البحرين 2022 «للمكفوفين»، خلال الفترة 25-29 يوليو 2022.

وأوضح الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية بأن هذه البطولة تأتي وفق رؤية اللجنة وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كما تعكس الاهتمام الذي يُوليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم جميع الرياضات على حد سواء، مؤكدًا على سعي واهتمام الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية لاستضافة هذه البطولة، ومشيرًا إلى المكانة العالية والمرموقة للمملكة وقدرتها الفائقة على تنظيم مختلف الأحداث الرياضية.

وأشار الماجد بأن اللجنة تبذل كافة جهودها في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لها، وتقوم بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة التي تعمل على تحقيق رؤية وأهداف اللجنة البارالمبية البحرينية ضمن سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة البارالمبية الدولية.