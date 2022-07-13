رسميًا.. حسن ميرزا في صفوف العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - وقّع نادي النجمة الرياضي اتفاقية مع نادي التضامن تقضي بانتقال اللاعب حسن ميرزا لصفوف فريق النجمة لكرة اليد ابتداءً من الموسم الجديد المقرر له الانطلاق بداية سبتمبر المقبل ببطولة السوبر البحريني.

ويعتبر اللاعب حسن ميرزا الأبرز على الساحة حاليًا في مركز الظهير الأمن «الأشول» نظرًا لما يتمتع به من قدرات عالية للتصويب البعيد أو الاختراق لداخل المنطقة والتهديف.

ومن المتوقع أن يشكل ميرزا الشقيق الأصغر لمحمد وعلي ميرزا إضافة قوية للفريق النجماوي برفقة سعود الجنيد في نفس المركز، حيث يعوّل الجهاز الفني الكثير على الأشولين في الفريق.