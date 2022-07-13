عيسى بن علي يشهد مباراة ودّية منتخب شباب اليد

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية بزيارة منتخبي كرة القدم واليد للشباب لتفقّد تحضيراتهما استعدادًا للمشاركات الخارجية القادمة، وذلك برفقة الأمين العام للجنة الأولمبية فارس الكوهجي.

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بدأ بزيارة منتخب الشباب لكرة اليد وكان في مقدّمة مستقبلي سموه علي عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشهد سموه يوم أمس الأول مباراة المنتخب الودية أمام إيران على صالة الاتحاد بمنطقة أم الحصم والتي انتهــت لصالح منتخبنا 32-24، وذلك في إطار تحضيــرات المنتخبين لخوض منافسات بطولة آسيا التي ستحــتضنها مملكة البحرين من 15 لغاية 24 يوليو الجاري.