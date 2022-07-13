14 مشروعاً لتحويل الشرقية وجهة سياحية خليجية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن حزمة مشاريع عملاقة بمواصفات عالمية تخطط على تنفيذها، ستحدث نقلة نوعية في قطاعات الترفيه والسياحة والصحة والرياضة، بمدن ومحافظات المنطقة.

وأكدت على سعيها الحثيث لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية رائدة في الخليج، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والاستراتيجي، ومقوماتها الفريدة كونها منطقة تجمع ما بين الشواطئ والواحات الخضراء.

وسلط الضوء أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير في حديث لـ»الرياض»، على أبرز المشاريع الاستثمارية الريادية والنموذجية التي أطلقتها الأمانة على مستوى القطاع البلدي بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الأخرى وهيئة تطوير الشرقية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 عبر تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، ودعم عناصر جودة الحياة وأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق مفهوم المدن الذكية والمحافظة على البيئة وتنشيط الحركة الرياضية.

وقال الجبير: «المبادرات والمشاريع الاستثمارية المزمع إنشاؤها تأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والقطاع الخاص في تحقيق مفهوم الاستدامة المالية وإشراك القطاع الخاص في التنمية، فهناك مشاريع استثمارية ستنطلق قريباً من خلال الشركة السعودية للترفيه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في كل من الدمام والخبر، عبر حزمة من مشاريع الترفيه السعودية SEVEN في المنطقة الشرقية التي تعد بنية تحتية جديدة لقطاع الترفيه في المنطقة ونأمل أن تجعل منها الوجهة الترفيهية الأولى في الخليج».

أبرز المشاريع

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وذكر الجبير أن مدينة الدمام ستحتضن باكورة المشاريع الاستثمارية من خلال تنفيذ مجمعات ترفيهية في كورنيش الحمراء المجمع الترفيهي الأول في المنطقة الشرقية ويقع في مدينة الدمام على الكورنيش، حيث تم اختيار الموقع بشكل استراتيجي، كما سيتم إنشاء المجمع الترفيهي الثاني في مدينة الخبر والواقع على الواجهة البحرية للمدينة ولهذا الموقع أهمية في توفير خيارات ترفيهية ومنطقة خدمات لسكان وزوار مدينة الخبر.

وأضاف: «تتضمن المشاريع الاستثمارية التي تم التعاقد على بعضها والبعض في مراحله الأخيرة من الترسية بنماذج استثمارية مثل توقيع العقد الاستثماري مع مستثمرين مميزين من دولة الكويت الشقيقة لتطوير مركز ترفيهي متنوع على كورنيش الخبر، وكذلك إنشاء مركز تجاري كبير بمخطط أجيال أرامكو بالظهران بإجمالي إيرادات 340 مليون ريال، وتوقيع عقد المشروع الاستثماري في مدينة الظهران (بوليفارد الظهران بمخطط أجيال) لدعم الحركة الاقتصادية، عبر تنفيذ مشروع متنوع لمراكز التسوق والمتاجر والترفيه بإجمالي ايرادات 70 مليون ريال».

وأشار الجبير إلى مشروع بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام الذي يعد أول مشروع استثماري نموذجي لتطوير الطرق والمرافق والمتنزهات البلدية بالشراكة مع هيئة كفاءة الإنفاق وبرنامج جودة الحياة، ويدعم أنشطة السياحة والترفيه بمساحة أكثر من 600 ألف متر مربع، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية بالدمام، إضافة إلى توقيع عقد مشروع «استثمار حديقة سلسبيل» وهو أول مشروع استثماري يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الرياضة في المنطقة الشرقية بالشراكة مع اتحاد الرياضة للجميع بهدف تشجيع الأنشطة الرياضية بالحدائق والمتنزهات العامة للأسر والأفراد وسيمثل انطلاقة لاستثمار الحدائق والمتنزهات لتعزيز مفهوم أنسنة المدن.

الخبر ضمن أفضل

100 مدينة عالمياً

وتابع: «من المشاريع 40 حديقة ومتنزه بمساحة 3 ملايين متر مربع لدعم مبادرة السعودية الخضراء وتعزيز سلامة البيئة، كما تم توقيع العقد الاستثماري لمركز ممشى أجيال في مخطط أجيال أرامكو بالظهران (أجيال ووك) والذي سيحتضن مجمعات للمقاهي والمطاعم والمسطحات الخضراء ونافورة وبعض المرافق الداعمة للترفيه والسياحة بالظهران، وطرح المشروع الاستثماري النموذجي الأول بالمملكة لتطوير كورنيش الخبر بالواجهة البحرية من خلال إنشاء مرسى وفنادق ومقاهي وأنشطة متعددة، وهو المشروع الذي يأتي ضمن اتفاقيات الاستثمار المشترك بالتعاون مع وزارة المالية ومركز التخصيص الوطني وبرنامج جودة الحياة والترفيه، إذ سيدعم المشروع ملف ترشيح مدينة الخبر ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً، وسيقام على مساحة 70 ألف متر مربع».

وأوضح الجبير أن المشاريع التي تعمل الأمانة على تنفيذها تشمل إطلاق أول مشروع استثماري بالشراكة مع وزارة الثقافة وهو «نبض الخبر» بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية ويقام في وسط الخبر ليحتضن المواهب ويدعم أنشطة هيئات فنون الطهي والفنون البصرية والسمعية والموسيقى والأدب، وسيقام المشروع على مساحة أكثر من 50 ألف متر مربع.

شاطئ معياري

ويضيف: «تم توقيع عقد استثماري لتنفيذ أول مشروع استثماري نموذجي بمفهوم الشاطئ المعياري لتطبيق معايير العلم الأزرق بالشراكة مع هيئة تطوير الشرقية لتحسين الشواطئ بالتماشي مع المعايير البيئية العالمية والذي سيقام على مساحة بأكثر من 75 ألف متر مربع، إضافة الى التجهيز لإطلاق أول منصة للغوص والرياضات البحرية بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وتوقيع العقد الاستثماري مع شركة الحكير لتطوير منتجع شاطئ على ضفاف الخليج العربي في نصف القمر يراعي معايير البيئة والسلامة».

ولفت الجبير إلى إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الاستثماري للنقل الساحلي بالتعاون مع هيئة تطوير الشرقية وهيئة النقل العام وحرس الحدود وأمانة الأحساء والذي سيحدث نقلة نوعية كبيرة بالمنطقة، وتوقيع العقد الاستثماري للتأجير المؤقت وتدشين القوارب العائمة للنزهات في كورنيش الخليج لتنشيط الأنشطة البحرية، إضافة إلى إطلاق المشروع الاستثماري «برج المياه المعلم بالخبر»، بالتعاون مع هيئة تطوير الشرقية ووزارة البيئة والمياه وشركة المياه الوطنية، وإطلاق مستشفى التخصصي بمحافظة الخبر ومدينة طبية بالعزيزية والتي ستساهم برفع مستوى الخدمات الصحية ونشرها للسكان والزوار ويدعم السياحة العلاجية وتخفيف الضغط على المستشفيات والحركة المرورية، كما تم توقيع عقود استثمارية تجاوزت المليارين ريال خلال فترة جائحة كورونا مما يعكس جاذبية الاستثمارات بالمنطقة الشرقية»