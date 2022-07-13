أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام أن عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم بدءاً من يوم السابع من ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه بلغ 92592 حاجاً من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 6976 حاجاً إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 85616 حاجاً بالتوجيه والشرح عبر التطبيقات الذكية، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 2288 طلعةً. وأكد نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله، سبحانه وتعالى، ثم بالدعم والتشجيع الذي وجدوه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وكافة المسؤولين.



كانت هذه تفاصيل خبر إرشاد 92 ألف حاج تائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.