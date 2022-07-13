التجميد الجاف لأول مرة في الحج

استمر مشروع المملكة للإفادة من الهدي «أضاحي»، تطوير تقنية حديثة تطبق لأول عالميًا خلال موسم هذا العام لتجميد اللحوم والمحافظة على جودتها.

وتتضمن التقنية التي تعرف باسم «التجميد السريع»، في المساهمة في تجميد لحوم الأضاحي، خلال مدة لا تتجاوز 45 دقيقة، من خلال استلامها ثم العمل على تقطيعها، وتغليفها ثم الانتقال إلى المرحلة النهائية عن طريق نقلها إلى الحاويات المخصصة لحفظها، والتي صممت بمواصفات خاصة لتجميدها باستخدام تقنية الثلج الجاف الموجود بداخلها، ما يساعد في حفظ الأضاحي قبل عمليات التوزيع بواسطة اسطول النقل المخصص لذلك.

وفي العام 2019 بدأت الفكرة من خلال مبادرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي للاستفادة من المخلفات الكربونية للمصانع وتقليل انبعاثها، عن طريق عمليات إنتاج الثلج الجاف، وأسهمت في توصيل اللحوم لمستحقيها في وقت زمني قصير بجودة عالية، بعد أن كان في السابق تصل إلى 24 ساعة لتجميدها، وتصل درجة تبريدها إلى 20 درجة تحت الصفر.

ويهدف «أضاحي» من خلال المبادرة للوصول إلى ربع مليون أضحية خلال الأعوام المقبلة، لخدمة نسك حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتها وجودتها، ودعم المشاريع التي تساهم في تقديم حلولًا مبتكرة وتبنيها، والعمل على التعاون مع الجهات التي لديها مراكز بحثية لتطويرها.