أكبر جدارية شكر في منى

مكنت اللجنة المنظمة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الحجاج من أسر مصابي وشهداء الواجب والشخصيات الإسلامية، من التعبير عن مشاعرهم على لوحة جدارية بمساحة 48 مترا، أشرف عليها الفنان السعودي العالمي ناصر بن إبراهيم الضبيحي، في مقر استضافتهم بمشعر منى.

وخط الحجاج شكرهم وتقديرهم ومشاعرهم الجياشة تجاه خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، إذ تسابق الضيوف قبل مغادرتهم مشعر منى لأداء طواف الوداع إلى خط كلماتهم بعد أن أتموا الركن الخامس، مدونين عليها عبارات الشكر والثناء لما وجدوه من خدمات واهتمام من اللجان العاملة بالبرنامج.