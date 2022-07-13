الفيصل: خدمات وإمكانات وفرتها المملكة لإنجاح الحج

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1443 بفضل من الله سبحانه، ثـم بمـا وفرته قيادة هذه البلاد من خدمات وما سخرته من إمكانات ليـؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وطمأنينة. كما شكر الأمير خالد الفيصل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على دعمه ومتابعته واعتماده للخطط الأمنية لحج هذا العام، كذلك توجه بالشكر الموصول لكافة الجهات التي قدمت الخدمة للحجيج، وخـص بالشكر رجال الأمن والكوادر الطبية والمتطوعين والمتطوعات، نظير أعمالهم الجليلة التي بذلوها خلال حج هذا العام.



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