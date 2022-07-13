شكرا لقرائتكم خبر عن القمر العملاق يزين سماء المملكة.. هل يؤثر على الأرض؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد سماء المملكة، اكتمال قمر ذو الحجة، الليلة، وسيمثل ثالث بدر عملاق والأقرب هذا العام وسيكون مشاهداً طوال الليل.

ويصل القمر لحظة الاكتمال عند الساعة 09:37 مساءً بتوقيت مكة، ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وذلك بعد تسع ساعات و38 دقيقة من وصوله الى نقطة الحضيض.

وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعاً بنسبة 30% مقارنة بأصغر قمر بدر عندما يكون في (ألاوج) بعد نقطة له من الأرض.

ووصل القمر عند الساعه 12:05 ظهرا بتوقيت مكة ( 09:05 صباحا بتوقيت غرينتش) إلى أقرب نقطة له من الأرض لعام 2022 ليكون على مسافة 357,263 كيلومترا .

وهم بصري

لونه البرتقالي

كيف يظهر كاملا؟

سبب تسميه بـ"قمر الغزال"

بعد ذلك سيشرق البدر العملاق من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه المعتاد.كذلك يمكن أن يكون لونه برتقالي أثناء شروقه وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى اعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.يحدث البدر في منتصف كل شهر قمري عندما تكون الشمس والأرض والقمر في محاذاة مثالية، ولأن مدار القمر يميل حوالي 5 درجات من مستوى مدار الأرض، فإن ضوء الشمس يسقط تمامًا على جانب القمر المواجه للأرض، فيبدو القمر مضاءً بالكامل.يُسمى بدر يوليو "قمر الغزال، وترجع تسميته إلى القمر برتقالي اللون لعام 1903، عندما أطلقت القبائل الأمريكية الأصلية هذا الاسم على القمر لأنه يتزامن مع أوائل الصيف وهو الوقت المعتاد لنمو قرون الغزال بالكامل.

هناك أسماء أخرى للقمر الكامل الذي يحدث في شهر يوليو: Thunder Moon، بسبب العواصف الرعدية المتكررة في أوائل الصيف.

وفي أوروبا ، يُطلق على البدر اسم "قمر القش" لأنه يتزامن مع موسم جمع القش أو "قمر الحبوب" في المملكة المتحدة.

كم مرة يحدث القمر العملاق؟

بما أن البدر يعتبر قمرًا عملاقًا إذا كانت المسافة بينه وبين الأرض تساوي 90٪ أو تزيد عن المسافة من الأوج إلى الحضيض، فقد اتضح أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من قمر عملاق واحد كل عام.

في بعض السنوات، يحدث القمر العملاق ثلاث أو أربع مرات (مثل هذا العام) ، وفي حالات قليلة (مثل عامي 2029 و2033) يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى خمس مرات.

هل يؤثر على الأرض؟

لا يؤثر البدر العملاق على الكرة الأرضية، باستثناء ظاهرة المد والجزر، كل شهر في يوم اكتمال القمر، يتم تنظيم الأرض والقمر والشمس، وهذا يتسبب في حدوث مد وجزر أكبر من المعتاد.

المد والجزر يرتفع بشكل استثنائي، والمد والجزر الأدنى يحدث بشكل استثنائي.

سيكون البدر قريبًا من الحضيض، وستظهر هذه الظاهرة، لكن تأثير القمر عند الحضيض صغير، لكنها قد تؤثر في حالة حدوث عواصف ساحلية في هذا الوقت، ما سيؤدي إلى تفاقم الفيضانات الساحلية.

ألوان القمر

يتخذ القمر في السماء العديد من الظلال: البرتقالي والذهبي وحتى الأحمر الدموي. لماذا يحدث ذلك؟ وما هو اللون الحقيقي للقمر الطبيعي؟

على الرغم من أن القمر يبدو رماديًا بالنسبة لنا، إلا أنه يحتوي بالفعل على اختلافات في الألوان: من الأزرق الداكن والبني إلى الأزرق الفاتح والأصفر في المرتفعات، ولا نرى هذه الألوان لأن القمر جسم مظلم للغاية ولا يعكس سوى حوالي 13% من ضوء الشمس.

خلال مرحلة هلال القمر، يظهر "وهج رماد" غامض يضيء بقية القرص، ما هي طبيعة هذه الظاهرة؟

وعندما يكون بين الأرض والشمس، يضيء ضوء الشمس المباشر شكل الهلال اللامع الذي نراه، وينعكس ضوء الشمس عن الأرض ويضيء بقية قرص القمر، اسم آخر لهذه الظاهرة هو تألق الأرض.