اخبار دوليه – بايدن: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، متعهداً بدعم المنظومة الدفاعية الصاروخية لإسرائيل.

وجدد بايدن، عقب وصوله إلى إسرائيل، الأربعاء، في مستهل جولة له للمنطقة، التأكيد على عمق العلاقات الأميركية الإسرائيلية.

كما أضاف، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، أن «العلاقة مع إسرائيل أكثر قوة وعمقاً من قبل»، مردفاً: «سنعزز العلاقات مع إسرائيل بشكل أكبر، وسنعمل على تعزيز دمج إسرائيل في المنطقة».

«كان داعماً دوماً لإسرائيل»

وعقب استقبال بايدن في المطار، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، إن زيارة الرئيس الأميركي تعكس عمق العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن بايدن «كان داعماً دوماً لإسرائيل».

كما أضاف: «سنبحث المخاطر الأمنية التي تفرضها إيران».

«تحالف عالمي قوي» ضد إيران

بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن تل أبيب وواشنطن ستبحثان إعادة بناء «تحالف عالمي قوي» ضد إيران.

وقال من مطار بن غوريون: «سنناقش الحاجة إلى إعادة بناء تحالف عالمي قوي يقف في وجه البرنامج النووي الإيراني».

إلى ذلك عرض المسؤولون الإسرائيليون أمام بايدن المنظومة الدفاعية الصاروخية الجديدة في المطار.

وكانت طائرة الرئاسة الأميركية قد حطت بعد ظهر الأربعاء في مطار بن غوريون، حيث كان في انتظار بايدن، هرتسوغ ولابيد.

يشار إلى أن بايدن سيلتقي مسؤولين إسرائيليين، ثم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الضفة الغربية الجمعة، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.

قمة في السعودية

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس»، قد أفادت أنه بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس الأميركي بزيارة رسمية إلى المملكة يومي 15 و16 يوليو 2022.

كما من المقرر أن يلتقي بايدن خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وفق «واس».

كذلك يتضمن جدول الزيارة يوم 16 يوليو حضور بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.