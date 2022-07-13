اخبار دوليه – ترمب يسخر من ماسك: كنت قادراً على جعله يركع ويستجدي

محمد بن مسعود - الدمام - اشتعلت الحرب الكلامية بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والمدير التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، حيث وجه الطرفان انتقادات حادة وقاسية لبعضهما البعض في المؤتمرات وعلى وسائل التواصل.

وفي آخر مستجدات تلك المعركة الكلامية، رد الرئيس السابق على ماسك الذي وصفه بأنه أكبر من أن يرشح نفسه مرة أخرى، زاعماً أنه كان بإمكانه جعل أغنى رجل في العالم «يركع على ركبتيه ويتوسل» عندما كان في البيت الأبيض.

ترمب يسخر

وقال ترمب عبر حسابه في تطبيق «سوشيال تروث»: «جاء ماسك إلى البيت الأبيض يطلب مني المساعدة في جميع مشاريعه، سواء كانت السيارات الكهربائية التي لا تسير لفترة كافية، أو السيارات ذاتية القيادة التي تتعطل، أو الصواريخ التي لا تذهب لمكان».

كما أضاف «بدون الإعانات التي يحصل عليها مني لا قيمة له، كما أخبرني كيف كان معجبا كبيرا بترمب وجمهوريا»، وتابع «كان بإمكاني أن أقول له اركع على ركبتيك واستجدي… وكان سيفعل ذلك».

بداية الجدل

وكانت الحرب الكلامية بين الطرفين بدأت عندما وصف ترمب، خلال كلمة في تجمع للجمهوريين بولاية ألاسكا، ماسك بأنه «فنان في الهراء»، بعد محاولة ماسك شراء موقع تويتر ثم العدول عن ذلك.

وقال ترمب في ألاسكا: «إيلون (ماسك) لن يشتري تويتر. لقد وضع نفسه في مأزق».

كذلك أشار ترمب إلى أن ماسك كذب بشأن ادعائه بأنه لم يصوت لمرشح جمهوري، حيث الخليج 365 أن أخبره بأنه صوت له شخصيا.

ووصف الرئيس الأميركي السابق، الملياردير بأنه «فنان في الهراء»، في إشارة إلى أن ماسك يكذب بشأن شراء تويتر كما كذب سابقا بشأن عدم التصويت لمرشح جمهوري.

ماسك يرد

في المقابل، رد ماسك سريعا على فيديو ترمب وهو يتحدث عنه، مشيرا إلى أن وقته انتهى وعليه عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وكتب ماسك على تويتر: «أنا لا أكره الرجل، ولكن قد آن الأوان لترمب أن يخلع قبعته ويبحر نحو الغروب»، وهو مصطلح يعني الرحيل والاعتزال وعدم العودة.

يذكر أن ماسك قدم طلبا لسحب عرضه السابق بشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، بعد أن وافقت الشركة على البيع، فيما رفعت الشركة دعوى قضائية من 62 صفحة أمس الثلاثاء، اتهمته فيها بخرق اتفاقية الشراء.