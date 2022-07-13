محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
صرح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أن المركز يراقب تكوّن حالة مدارية في بحر العرب من الجمعة المقبل ولا مؤشرات على تأثير مباشر على أجواء المملكة.
وأوضح عبر حساب المركز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المركز مستمر في مراقبة مستجدات الحالة والتنويه عن ذلك بمشيئة الله.
على جانب أخر أعلن المركز الوطني للأرصاد أعلي درجات الحرارة المسجلة علي المملكة اليوم الأربعاء، حيث جاءت الأحساء في المقدمة بواقع 45 درجة، ثم الدمام مسجلة 44 درجة، ثم وادي الدواسر بواقع 43 درجة.
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كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تصدر بيانا بشأن مراقبة تكوّن حالة مدارية في بحر العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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