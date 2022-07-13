الأرصاد تصدر بيانا بشأن مراقبة تكوّن حالة مدارية في بحر العرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

صرح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أن المركز يراقب تكوّن حالة مدارية في بحر العرب من الجمعة المقبل ولا مؤشرات على تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأوضح عبر حساب المركز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المركز مستمر في مراقبة مستجدات الحالة والتنويه عن ذلك بمشيئة الله.

على جانب أخر أعلن المركز الوطني للأرصاد أعلي درجات الحرارة المسجلة علي المملكة اليوم الأربعاء، حيث جاءت الأحساء في المقدمة بواقع 45 درجة، ثم الدمام مسجلة 44 درجة، ثم وادي الدواسر بواقع 43 درجة.