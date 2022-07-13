شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحدد موقف إصابة ثنائي الفريق ومدة الغياب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف إصابة ثنائي الفريق والتي تعرض لها خلال مباراة فيوتشر يوم أمس الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجارى والتي كانت في الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحدد موقف إصابة طاهر محمد طاهر ومحمد هاني

لقطة من مواجهة الاهلي وفيوتشر

وكشف مصدر داخل المارد الأحمر عن موقف إصابة طاهر محمد طاهر ومحمد هاني بالإضافة إلى مدة غياب الثنائي بعد الإصابة خلال مواجهة فيوتشر والتي حسمها الفريق بأربعة أهداف دون رد في مباراة قوية قادها المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وتعرض طاهر محمد طاهر للإصابة في الدقيقة الثالثة من عمر وزمن الشوط الأول وخرج وحل بدلًا منه أحمد عبدالقادر، بينما وعلى الجانب المقابل تعرض محمد هاني للإصابة في الدقيقة 13 ودخل بدلًا منه كريم فؤاد.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي أن الأشعة التي تمت على اللاعب طاهر محمد طاهر أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج لغياب شهر على الأقل، بينما محمد هاني تعرض لشد عضلي وتصل مدة الغياب إلى 10 أيام على حد تقدير".

مواجهات يغيب عنها الثنائي

ومن المُتوقع أن يغيب عن الأهلي كلًا من طاهر محمد طاهر ومحمد هاني في مواجهتي بيراميدز المقبلة في الدوري المصري والزمالك يوم 21 يوليو في نهائي كأس مصر النسخة القديمة 2020 في ستاد القاهرة الدولى.