شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تعرف على موقف مصابي الأهلي المصري من مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، موقف المصابين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، من مواجهة نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، بنظيره بيراميدز، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيت القاهرة.

وستقام المباراة على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري:

ويقع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد فريق بيراميدز في المركز الثاني ويمتلك 50 نقطة.

الأهلي يبتعد عن الزمالك غريمه التقليدي، المتصدر برصيد 54 نقطة، بـ6 نقاط ولكن لا يزال المارد الأحمر لديه مؤجلتين.

غيابات الأهلي المصري أمام بيراميدز

ويغيب عن النادي الأهلي كلًا من حسين الشحات، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، ومحمود وحيد، ووليد سليمان، بسبب الإصابة

الشحات كان تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة وسيخضع لعملية جراحية، بينما تاو سيعود إلى التدريبات بعد أسبوع، ويخضع الثنائي محمود وحيد ووليد سليمان لبرنامج تأهيلي.

وهناك شكوك حول مشاركة الثنائي محمد هاني وطاهر محمد طاهر، بعد تعرضهم للإصابة خلال مشاركتهم في مباراة فيوتشر أمس الثلاثاء.