شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تطالب المسافرين بالإفصاح عما بحوزتهم من قيم تتجاوز 60 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت النيابة العامة أن على كل شخص يغادر المملكة أو يَقْدُم إليها وبحوزته ما تبلغ قيمته أو تزيد عن (60.000) ستين ألف ريال أو يرتِّب أن ينقل إلى خارجها أو داخلها بأي وسيلة كانت تلك القيم، أن يقدم إقراراً بذلك الجهة المختصة في المنافذ الحدودية للمملكة.

وشددت في منشور لها على صفحتها في "تويتر" على أهمية الالتزام المسافر بالإفصاح عما بحوزته من قيم تتجاوز الحد المسموح به قانونيًا.