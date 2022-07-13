عملية جراحية عاجلة بمستشفى الملك عبدالعزيز تنقذ حاجه باكستانية من الوفاة الدماغية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أوضحت وزارة الصحة أن فريقا طبيا من قسم جراحة المخ والأعصاب من مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي أجرى عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياة حاجه باكستانية تبلغ من العمر 65 عاما من الوفاة الدماغية.
وأضافت الوزارة أن المريضة أحضرت إلى قسم الطوارئ وهي في غيبوبة كاملة وصعوبة في التنفس ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات تبين أنها تعاني من وجود نزيف دماغي ضخم ضاغط على الدماغ ، على إثره تقرر ضرورة التدخل الجراحي ونقل المريضة إلى العمليات على الفور .
وأفادت أنه تم خلال العملية فتح الجمجمة وإيقاف النزيف وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وبعد ذلك نقلت المريضة للعناية المركزة ثم إلى قسم جراحة المخ والأعصاب، وبعدها خرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة.
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