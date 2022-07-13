حتى لا تتعرض للمخالفة..تنبيه من النيابة العامة للمغادرين والقادمين للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي علي تويتر بوجوب إلتزام المسافر بالإفصاح عما بحوزته من قيم تتجاوز الحد المسموح به قانونيا.

وأوضحت أنه يجب علي كل شخص يغادر المملكة أو يَقْدُم إليها وبحوزته ما تبلغ قيمته أو تزيد عن (٦٠.٠٠٠) ستين ألف ريال أو يرتِّب أن ينقل إلى خارجها أو داخلها بأي وسيلة كانت تلك القيم، أن يقدم إقراراً بذلك الجهة المختصة في المنافذ الحدودية للمملكة، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

وذكرت أيضا أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لها الحق في ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة في حالة وجود اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلي حد الإقرار المحدد وفقا للفقرة السابقة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقا لهذه المادة.