اخبار الرياضه السعوديه فتح الترشح لرئاسة «العميد» في أبريل.. الاتحاديون ينتظرون «تصفير» المديونيات

محمد بن مسعود - الدمام - علمت «عكاظ» من مصادرها أن الجمعية العمومية «العادية» لنادي الاتحاد ستعقد خلال شهر أغسطس القادم، وسيتم تحديد اليوم المناسب لانعقادها بالنادي، ومن ثم توجيه الدعوة لجميع الأعضاء من أجل الحضور والاطلاع على كافة التقارير المالية والفنية والإدارية بالنادي عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2021.

وتبقى للإدارة الاتحادية الحالية موسم واحد على نهاية مدتها بعد انتخابها في يونيو 2019 بالتزكية، وتعكف إدارة النادي على تجهيز جميع التقارير المتعلقة بالنادي من أجل إظهارها في اجتماع الجمعية القادم.

وكانت إدارة العميد أظهرت البيانات المالية للنادي في «العمومية» القادمة، التي عقدت منتصف شهر أغسطس من العام 2021، عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، وجود عجز يقدر بـ 133 مليون ريال، فيما بلغت الإيرادات 263 مليوناً، مقابل مصروفات بلغت 396 مليون ريال.

ويطمح الاتحاديون أن تشهد الجمعية العمومية «العادية» القادمة إنهاء إدارة النادي للعجز المالي، خصوصاً في ظل الإيرادات المالية الكبيرة التي حصل عليها النادي في العام الماضي.

وسيتم فتح باب الترشح لرئاسة العميد في شهر أبريل من العام 2023، لاختيار إدارة لمدة أربع سنوات في الجمعية العمومية غير العادية.