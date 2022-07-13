“سار” تعلن نجاح خطتها لموسم الحج بنقل أكثر من 1.350 حاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنَتْ الخطوطُ الحديديةُ السعوديةُ “سار” نجاحَ خطتها لموسم حج 1443هـ لتشغيل القطار بمحطاته التسع الواقعة في (منى وعرفات ومزدلفة), وذلك بعد أن قامَ قطارُ المشاعر بنقل أكثر من 1.350 حاجاً على متن 2228 رحلةً.
وأكدَتْ “سار” أنَّ قطارَ المشاعر الذي بدأَ بنقل الحجاج مساء يوم التروية حتى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق، قام في حركته الأولية بنقل ما يقارب 23 ألف شخصاً وتمكن بعد ذلك من إنجاز الخطط الخاصة بتصعيد أكثر 212 ألف حاج إلى مشعر عرفات في وقت قياسي تلاه الانتهاءُ من نقل ما يقارب الـ200 ألف حاج في أثناء نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة قبل الوقت المحدد بتسعين دقيقة،في حين بلغَ عددُ الججاج الذين تمت إفاضتهم من مزدلفة إلى منى 248 ألف حاج، ليتجاوز عددُ من نُقِلُوا في أيام التشريق الـ666 ألف حاج من محطات (منى1 و منى2 ومزدلفة3) وصولاً إلى محطة منى3 (محطة الجمرات) ليسهم ذلك في سرعة وصول الحجاج إلى جسر الجمرات.
بدوره،أوضح الرئيسُ التنفيذيُّ للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشَّارُ المالك أنَّ الدعمَ الكبيرَ الذي تلقاهُ القطاعاتُ كافةً من قِبَلِ القيادةِ الحكيمةِ كان له الأُثر البالغ في تيسير الحج وخدمة ضيوف الرحمن, منوِّهًا بدعم سموِّ مستشار خادمِ الحرمينِ الشريفينِ أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسموِّ وزيرِ الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وسموِّ نائب أمير منطقة مكة المكرمة غير المحدود ومتابعتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام.
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وأكدَ حرصَ “سار” الكبير على تقديم أفضل الخِدْمَات وتسخير إمكاناتها المادية والبشرية كافةً لتحسين تجربة الحاج في التنقل باستخدام قطار المشاعر.
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