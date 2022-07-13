محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أهمية التزام المسافرين من وإلى المملكة، بالإفصاح عما بحوزتهم من أموال أو قيم مالية تتجاوز الحد المسموح به قانوناً.

وقالت النيابة، في بيان عبر “تويتر”: إنه يجب على كل شخص يغادر المملكة أو يَقْدُم إليها وبحوزته ما تبلغ قيمته أو تزيد عن (٦٠.٠٠٠) ستين ألف ريال أو يرتِّب أن ينقل إلى خارجها أو داخلها بأي وسيلة كانت تلك القيم، أن يقدم إقراراً بذلك الجهة المختصة في المنافذ الحدودية للمملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه عاجل من النيابة العامة للمسافرين من وإلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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