اخبار الخليج – الرميحي: 95% نسبة الإنجاز بالبنى التحتية بـ«شرق الحد».. وتنفيذ العمارات خلال الربع الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن نسب الإنجاز بمشاريع البنية التحية بجميع أحياء مدينة شرق الحد قد بلغ 95%، مشيرة إلى أنه من المتوقع اكتمال نسب الإنجاز بالكامل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشارت الوزيرة آمنة الرميحي خلال زيارة تفقدية إلى مدينة شرق الحد، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، إلى أن المدينة تشهد تسارعاً على صعيد وتيرة تنفيذ المشاريع الإنشائية بها، بهدف الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية والبنية التحتية حسب الجدول الزمني المحدد.

وأضافت بأن المدينة تشهد حالياً أعمال تهيئة المواقع الإنشائية المخصصة للعمارات السكنية التي ستشرع الوزارة في تنفيذها خلال الربع الحالي من هذا العام، والتي سيتم بناؤها وفق التصاميم المطورة لعمارات شقق التمليك، والتي تمتاز بتوفر كافة المرافق والخدمات التي تخدم القاطنين، كمواقف السيارات التي تقع في أسفل البنايات، والمناطق المخصصة للحدائق وألعاب الأطفال، فضلاً عن الإطلالة البحرية لمواقع تلك العمارات.

وأفادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الاحصائيات العامة للمشروع تشير إلى اكتمال الأعمال الإنشائية بـ 1873 وحدة سكنية وتسكين المواطنين بها من إجمالي عدد الوحدات المقررة بالمدينة، فيما قامت الوزارة بتسليم كافة القسائم السكنية بالمشروع، والبالغ عددها 529 قسيمة سكنية، وقد بلغت نسبة بناء المواطنين المستفيدين من تلك القسائم 60% من إجمالي عددهم.

من جهة أخرى أشارت الرميحي إلى أن المتحقق بمشروع مدينة شرق الحد، بالإضافة إلى المشاريع المنفذة في مدن البحرين الإسكانية الأخرى ومشاريع المجمعات السكنية، تمثل نتاجاً لحرص الحكومة الدائم على وضع مشاريع وبرامج السكن الاجتماعي في مقدمة أولوياتها، مضيفةً بأن الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرات والحلول المبتكرة، التي تكفل سرعة حصول المواطنين على السكن الملائم.