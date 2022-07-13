فرض حظر تجول في سريلانكا حتى الخميس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلنت السلطات في سريلانكا عن فرض حظر للتجول على مستوى البلاد حتى صباح يوم الخميس.
واقتحم المتظاهرون في سريلانكا مجلس الوزراء وذلك في وجود قوات الجيش والأمن، وذلك بعد أن أمر الرئيس السريلانكي بالإنابة رانيل ويكريمسينجه الجيش باستعادة النظام في البلاد.
وقال ويكريمسينجه في خطاب متلفز، إن المتظاهرين ”يريدون منعي من تولي مسؤولياتي بصفتي رئيسا بالإنابة“، مضيفا ”لا يمكن أن نسمح لفاشيين بالسيطرة“ على السلطة.
وأوضح في كلمته أنه أمر قوات الأمن بإعادة إرساء النظام، لكن شهودا أفادوا بأن عناصر حماية مكتبه تراجعوا وتركوا البوابات مشرعة أمام دخول المحتجين.
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