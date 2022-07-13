شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على رحيل مهاجم الاتفاق في الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على رحيل مهاجم الفريق في الموسم الكروى الجديد وبالتحديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وبلغ مجلس الإدارة برئاسة خالد الدبل بذلك.

كارتيرون يرغب في رحيل المهاجم يوسف نيكاتي

يوسف نيكاتي

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن الاتفاق كان قد وقع عقد مع المهاجم الفرنسي يوسف نيكاتي مهاجم فريق الاتحاد الأسبق لمدة عام ونصف خلال الميركاتو الشتوي السابق، وحتى الآن لم يقدم أوراق اعتماده مع الفريق خاصة أنه يعاني من إصابات كثيرة، وبعد الخروج من الاسصابة لم يشارك الإ في مباريات قليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الاتفاق تفاضل في الوقت الحالى بيع العقد المتبقي في عقد اللاعب يوسف نيكاتي أو خروج اللاعب على سبيل الإعارة في الموسم الجديد والتعاقد مع مهاجم بدلًا منه في الفترة القادمة.

وواصلت إلى أن عقد اللاعب يوسف نيكاتي يمتد إلى موسم آخر جديد ولكن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يرغب في رحيل الاعب والتعاقد مع مهاجم جديد بدلًا منه في الميركاتو الصيفي الحالى، خاصة أن هناك العديد من الفرق ترغب في التعاقد معه أبرز الدوري القطري والدوري الإماراتي".

ترتيب الاتفاق في الموسم الماضي

ونجح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في بقاء فريق الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم حيث حقق المركز الثاني عشر برصيد اربعة وثلاثين نقطة جمعهما من لعب ثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في ثمانية مباريات وتعادل في عشرة لقاءات وتلقى الهزيمة في إثني عشر مباراة.