شكرا لقرائتكم خبر عن أمين رابطة العالم الإسلامي يناقش آفاق التعاون مع عدد من القيادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بمبنى الرابطة في منى وبمقرّها في مكة المكرمة عدداً من أصحاب السماحة والفضيلة من كبار العلماء والمفتين والقيادات الدينية في مختلف دول العالم الإسلامي، كما تلقّى عدداً من الاتصالات من كبار الشخصيات الإسلامية من مفتين ورؤساء مراكز ومشيخات إسلامية، وأعضاء من هيئة كبار العلماء في المملكة والعالم الإسلامي.

وشهدت اللقاءات تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة عودة المشاعر المقدسة إلى استقبال جموع الحجاج من مختلف أنحاء العالم بعد تراجع جائحة كورونا.

كما تمت مناقشة آفاق التعاون في ما يخدم الأمة الإسلامية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الإسلامي.

وأشاد الضيوف بالخدمات الجليلة المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام، مهنِّئين بما تحقق من نجاح كبير لموسم الحج، مع التنويه -في سياق هذا النجاح- بمضامين خطبة الشيخ العيسى في يوم عرفة لهذا العام، التي ركزت على ثابت الأمة العَقَدِي ووحدتها وقيمها وسلوكها، وقد تابعها أكثر من ست مئة مليون زائر لمنصة "منارة الحرمين" الرائدة التي نقلتها مباشرة مترجمة بأربع عشرة لغة.

وتضمنت لقاءاته استقبالَ سماحة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، والأمين العام لهيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور فهد بن سعد الماجد، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو, ووزير الشؤون الدينية الماليزي الدكتور داتو إدريس بن أحمد، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي الشيخ ياقوت خليل قوماس، ورئيس جمعية نهضة العلماء الشيخ يحي خليل التي ينتمي إليها 120 مليون عضو.

وشملت الاستقبالات أيضاً معالي وزير الحج العراقي الدكتور سامي عمران موسى المسعودي، ورئيس الوقف السني العراقي الشيخ عبدالخالق العزاوي، وأصحاب الفضيلة أعضاء المجمع الفقهي العراقي, إضافةً إلى استقبال كلّ من وزير الشؤون الدينية الباكستاني المفتي عبدالشكور سردار خان، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني الشيخ الداه ولد أعمر طالب، وفضيلة رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ طاهر أشرفي.