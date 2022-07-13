هل تساعد إبر “أوزمبك” في فقدان الوزن؟.. استشاري يُجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف استشاري طب السمنة والأسرة، الدكتور صالح الراجحي، عن فوائد إبر “أوزمبك”، والتأثير الذي تحدثه في الجسم.
وقال الراجحي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية: “هذه الإبر لا تنقص الوزن، لكنها تقلل الشهية المركزية في المخ”.
وأضاف: “تبطئ حركة المعدة والأمعاء، وتكون مدة الهضم بدلًا من 4 ساعات، تصبح 6 إلى 8 ساعات، وتكون حركة الجهاز الهضمي بطيئة جدًا”.
وتابع: “الأشخاص الذين يأخذون أدوية متعددة، لابد أن يقوموا بمتابعة طبية، لأن هذا يؤثر على تواجد الدواء في الدم، فدخوله إلى المعدة وخروجه ببطء شديد جدًا يؤثر على ذلك”.
واختتم حديثه: “المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى، ويأخذون أدوية لها، لابد من القيام بمتابعة طبية، والتأكد أن الكلى سليمة قبل البدء في العلاج”.
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