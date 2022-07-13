محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية انها ألقت القبض على امرأة (43 عاماً) من جنسية عربية لقيامها بنشر مقطع فيديو عبر حسابها في أحدى وسائل التواصل الاجتماعي تضمن ألفاظاً وإيماءات خادشة للحياء وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهداً لإحالتها إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الداخلية»: القبض على امرأة من جنسية عربية لنشرها مقطع فيديو تضمن ألفاظاً وإيماءات خادشة للحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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