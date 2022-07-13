اخبار الخليج – هيئة الثقافة تحضّر للاحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس مسرح البحرين الوطني في نوفمبر القادم

محمد بن مسعود - الدمام - تحتفي هيئة البحرين للثقافة والآثار في هذا العام الذي تكرسه للمنجزات الثقافيّة البحرينية بشعار «ذهبية كخمسين»، بالذكرى العاشرة لتأسيس مسرح البحرين الوطني، حيث ستعمل على إحياء هذه المناسبة من خلال العمل مع المستشارة الإيطالية الدولية لشؤون المسرح السيدة فرانشيسكا كامبانيا، وستعلن الهيئة خلال سبتمبر القادم عن احتفالية الذكرى العاشرة للمسرح الوطني.

هذا وكان مسرح البحرين الوطني افتتح يوم 12 نوفمبر من عام 2012م حين كانت المنامة عاصمة للثقافة العربية، كأحد أهم مشاريع «الاستثمار في الثقافة» وبدعم كريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه. وعلى مدار سنواته العشر الماضية ساهم مسرح البحرين الوطني في الارتقاء بالمشهد الثقافي في المملكة والترويج لمكانة البحرين كمركز إنتاج وإشعاع ثقافي وحضاري، حيث استضاف كبرى العروض الفنية والموسيقية من حول العالم.

السيدة فرانشيكا كامبانيا معروفة على المستوى العالمي لعملها في مجال الإدارة الفنية والاستشارات لكبرى المؤسسات الثقافية. وعلى مدى سنوات عملها، أسست خبرة ومعرفة واسعة في مجال فنون الأوبرا وقدرة على الوصول بالمؤسسات الفنية والثقافة إلى جماهير أوسع.

وانطلقت مسيرة السيدة كامبانيا عبر العمل في الأوبرا الإيطالية وبالتحديد في مسرح ماسيمو بمدينة باليرمو التي ترعرعت فيها، حيث اشتغلت على أكثر من 300 إنتاج مسرحي على مدى 12 عاماً. ومن بين أهم أعمالها، المساهمة تأسيس دار الأوبرا الملكية في مسقط بسلطنة عمان، إذ عملت على تقديم برنامج لدار الأوبرا الملكية يتمتّع بالتنوع الثقافي والتميز الفني.