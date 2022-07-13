جاء ذلك خلال لقاء سعادة الوزير برؤساء أقسام الرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة والبلديات، بحضور سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأشاد سعادة الوزير بجهود رؤساء الأقسام ودورهم خلال الفترة السابقة، مبيناً أنّ أعمال الرقابة والتفتيش في البلديات تتطلب تطويراً مستمراً لما لها من دور مهم في التنظيم والتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المنظمة للعمل البلدي والخدمي، متطلّعاً للمزيد من الإسهامات في تطوير هذه الجهود.
الجدير بالذكر بأنّ سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أصدر قراراً بتدوير رؤساء أقسام الرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة والبلديات، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز مسارات نقل المعرفة والخبرات بين موظفيها ويسهم في تعميم الممارسات الناجحة وضمان الارتقاء المستمر بجودة الخدمة الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل البلدي والخدمي ويعود بالنفع على المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير شؤون البلديات يلتقي رؤساء أقسام الرقابة والتفتيش في البلديات ويؤكد على مواصلة تطوير الرقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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