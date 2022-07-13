اخبار الخليج – بالصور.. مهرجان صيف البحرين يواصل تقديم عروضه للجمهور في الصالة الثقافية

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مهرجان صيف البحرين في نسخته الرابعة عشرة، انطلقت يوم أمس الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022م العروض المسرحية «برينياك ريميكسد»، حيث تستمر حتى 14 من الشهر الجاري في الساعة 5:00 مساءً والساعة 8:00 مساءً، والدعوة عامة.

هذا ويشتمل مهرجان صيف البحرين لهذا العام على العديد من الأنشطة والفعاليات ما بين متحف البحرين الوطني والصالة الثقافية ومركز الفنون الذي يقدم ورش عمل عديدة ما بين الساعة 5 و 9 مساء كل يوم.

وتأتي عروض الصالة الثقافية وفق الترتيب الزمني التالي: مسرحية الأطفال «القنديل الصغير» من فلسطين يوم 15 يوليو من الساعة 5 حتى 8 مساءً، رحلة عبر التاريخ مع الرقص الموسيقي الكوري تاريخ 16 يوليو من الساعة 5 حتى 8 مساءً، عرض «فلامنكو أرسا وتوما» من إسبانيا تاريخ 17 يوليو في الساعة 8 مساءً، مسرحية «أليس في بلاد العجائب» تاريخ 21 يوليو الساعة 5 مساءً، عرض فرقة سيرك داسيلفا للدمى تاريخ 22-24 يوليو الساعة 5 و8 مساءً، عرض الرقص الشعبي الإندونيسي في 25 يوليو 5 مساءً بالصالة الثقافية، عرض لموسيقى أنغكلونغ الشعبية من إندونيسيا تاريخ 25 يوليو 8 مساءً وأخيراً العرض الساحر «ثورة فقاعات ماركو ورولاندا» تاريخ 29-31 يوليو، عند 5 و8 مساءً. كما يتضمن المهرجان مشاركة تشكيلةٍ من المطاعم المتنقّلة ومسابقة نجم نخول وغيرها الكثير.

وكان مهرجان صيف البحرين 2022م قد انطلق 11 يوليو الجاري بمتحف البحرين الوطني بمساندة العديد من الجهات الداعمة للعمل الثقافي في مملكة البحرين جاء في مقدمتها هيئة التراث السعودية التابعة لوزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية التي تحضر طيلة فترة المهرجان وتقدم العديد من الأنشطة والبرامج، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المؤسسات من القطاعين العام والخاص وهي: وزارة الداخلية ومجلة وطني، وزارة شؤون الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للبيئة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مركز عيسى الثقافي، كما ويشارك في المهرجان سفارات الدول الصديقة لدى مملكة البحرين وهي: الولايات المتحدة الأميركية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية كوريا، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية الهند، مملكة تايلند وجمهورية باكستان، إلى جانب ذلك تساهم جهات محلية بارزة في إنجاح المهرجان وهي: مركز تدريب المرأة للصناعات الوطنية، مؤسسة إشارة واستوديو الطبيعة مساحة للتعلم. وحظي مهرجان صيف البحرين الرابع عشر بدعم ومساندة من مايسترو للمعدات الموسيقية وشركة AA لتأجير السيارات و» Colours Event Managment».