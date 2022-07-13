أم بحرينيّة تربح الجائزة ربع السنويّة الكبرى لحساب ثمار بقيمة 100 ألف دينار بحريني

محمد بن مسعود - الدمام - فازت فريدة أحمد عبد الله بالجائزة ربع السنويّة الكبرى لحساب ثمار والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار بحريني.

وكان بنك الإثمار قد أطلق حساب ثمار القائم على الجوائز لتشجيع عملائه على الادخار، حيث تم تصميمه من أجل مساعدة العملاء على الادخار بأسلوب يتسم بالمسؤولية عبر تقديم جوائز نقديّة.

وبهذه المناسبة قالت فريدة أحمد عبد الله: «أود أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى بنك الإثمار والقائمين عليه على هذه الجائزة القيّمة، والتي تُعد هبة عظيمة من المولى عزّ وجلّ أرسلها إلينا في الوقت المناسب، لذا فإنني وجميع أفراد أسرتي لا يسعنا سوى أن نتوجه بعظيم الامتنان للبنك، كما نحمد الله كثيراً على هذه النعمة الكبرى.»

وعقب الحصول على موافقة الجهات التنظيميّة، سيتم نقل حساب ثمار، بالإضافة إلى جميع الأعمال المصرفيّة المتعلقة بالعملاء من الأفراد، إلى بنك السلام. ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات نقل العمليات في العام 2022. علماً بأنه لن يكون هناك أي تأثير فوري على منتجات بنك الإثمار أو خدماته.

على سبيل المثال، سيواصل حساب ثمار العمل كما هو تماماً حتى شهر ديسمبر 2022 دون أي تغيير في تواريخ السحب أو عدد الجوائز أو قيمتها، أو معايير التأهل للسحب أو أي جانب آخر من جوانب هذه الخدمة.

ويُذكر أن حساب الادخار «ثمار» القائم على الجوائز من بنك الإثمار، يواصل تقديم أكبر عدد من فرص الربح للعملاء في البحرين. وفي العام 2022، يقدم حساب ثمار جوائز مجموعها 1,614,000 دينار بحريني، تتضمن أربع جوائز كبرى قيمة كل منها 100,000 دينار بحريني و12 رابحاً بجائزة الراتب الشهري بقيمة 1,000 دينار بحريني لمدة عام لكل رابح، بالإضافة إلى جوائز نقديّة شهريّة أخرى، مما يجعل حساب ثمار أحد أفضل حسابات الادخار القائمة على الجوائز في البحرين.

ويمكن لعملاء بنك الإثمار الحاليين فتح حساب ثمار مباشرة وبشكل فوري من هواتفهم النقّالة دون الحاجة لزيارة أي فرع.

ويتأهل عملاء ثمار للدخول في السحب عند الاحتفاظ بمبلغ 30 ديناراً بحرينياً في حساب ثمار كحد أدنى. وكلما ادخر العملاء أكثر مع احتفاظهم لمدة أطول بمبلغ 30 ديناراً بحرينياً ومضاعفاته، زادت فرصهم في الربح.