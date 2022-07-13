الشيخ محمد بن زايد: سنواصل دعم أمن الطاقة العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء: إن بلاده ستواصل دعم أمن الطاقة العالمي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي. وأضاف الشيخ محمد، في أول خطاب للأمة ينقله التلفزيون منذ توليه رئاسة البلاد في مايو خلفا لأخيه الراحل، أن الإمارات ستمد يد الصداقة إلى جميع الدول التي تتشارك في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل. أخبار قد تهمك

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