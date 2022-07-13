محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد أصدر حساب المواطن، اليوم الأربعاء، بيانا عاجلا، بشأن مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56. وأوضح عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنه تم البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://ca.gov.sa. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن.. تنبيه عاجل للدفعة 56 من المستفيدين من الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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