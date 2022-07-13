شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع مانشستر يونايتد السابق يقترب من النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد السابق، من الانضمام إلى النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ماركوس روخو على رادار النصر

ماركوس روخو

وأفادت تقارير صحفية أرجنتينية، بأن نادي النصر السعودي يضع الأرجنتيني ماركوس روخو، ضمن اهتماماته في الصيف الجاري.



وبحسب شبكة "tycsports" الأرجنتينية، فإن ماركوس روخو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، يمتلك عروض من الدوري السعودي، واقربهم النصر.

وأوضحت أن المدافع الأرجنتيني منفتح على الرحيل عن صفوف بوكا جونيورز بسبب وجود خلاف مع إدارة النادي الأرجنتيني.

وأكدت أن العرض السعودي ليس الوحيد الذي يمتلكه مدافع مانشستر يونايتد السابق، ولكن لديه اهتمام برازيلي ومكسيكي للظفر بخدماته.



وأشارت إلى أن اللاعب قد يختار عرض النادي السعودي، بعد استشارة مواطنه ميجيل أنخيل روسو المدرب السابق للنصر.

من هو ماركوس روخو

فاوستينو ماركوس ألبيرتو روخو، هو مدافع كرة قدم أرجنتيني، يبلغ من العمر 32 عامًا، وبدأ مسيرته مع نادي إستوديانتيس دو لا بلاتا.

ولعب لنادي سبارتاك موسكو في موسم 2011–12 لمدة موسم واحد، وانتقل إلى نادي سبورتينج لشبونة في موسم 2012–13 وقضى موسمين، خاض خلالهم 49 مباراة وسجل 5 أهداف.

‏

‏وانضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي من 2014 حتى 2021، ليخوض 76 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا في الست مواسم.

صفقات النصر السعودي

وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، يوم الأربعاء الماضي أعلن عن تعاقده مع الظهير الأيسر الدولي الإيفواري غيسلان كونان، لمدة ثلاثة مواسم.

غيسلان كونان، انضم إلى العالمي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه ستاد ريمس الفرنسي.

أما الصفقة الثانية، تعاقد النصر مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في صفقة انتقال حر لمدة عامين، بعد انتهاء عقده مع نابولي.