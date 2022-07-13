شكرا لقرائتكم خبر عن "صفقة مدوية".. النصر السعودي يستعد للتعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجارى أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من الاقتراب من صفقة قوية ومتميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر السعودي يقترب من التعاقد مع ماركوس روخو

وبحسب صحيفة "سعودي" السعودية فإن النجم المخضرم الكبير ماركوس روخو مدافع فريق بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين اقترب من الانتقال إلى صفوف النصر السعودي واللعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأضافت إلى أن ماركوس روخو حاليًا يواجه مشكلة كبيرة رفقة إدارة بوكا جونيورز وطلب الرحيل في الصيف الحالى 2022، ولديه عدة عروض أبرزهم النصر السعودي وفرق في البرازيلي والمكسيك ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.

وكان روخو قد لعب مع مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2014 حتى عام 2021، ولعب مع منتخب الأرجنتين في 61 مباراة دولية وشارك مع التانجو في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماركو روخو سوف يكون موافق على اللعب مع المدرب المخضرم ميجيل أنخيل روسو المدرب السابق للنصر، ولعب معه في بوكا جونيورز فترة كبيرة، ومن المُنتظر أن يتحدث بشكل جيد عن فريق النصر السعودي ومجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر.

صفقات النصر السعودي هذا الصيف

وكان النصر السعودي قد تعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، وكلًا من الإيفواري جيسلان كونان والحارس دافيد أوسبينا