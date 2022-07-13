شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح جديد.. عملاق أوروبا يقدم عرض إلى نجم منتخب مصر رسميًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية الصادرة صباح اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجارى أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي تلقت عرض من أحد أكبر الفرق في أوروبا من أجل التعاقد مع نجم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مصطفي محمد يتلقى عرض من الدوري الفرنسي

مصطفي محمد

وأكدت التقارير أن مصطفي محمد لاعب فريق جالاتا سراي في تركيا تلقى عرض من أحد الفرق في الدوري الفرنسي من أجل الحصول على خدمات نجم منتخب مصر في الميركاتو الصيفي.

ويلعب حاليًا مصطفي محمد في صفوف فريق جالاتا سراي منذ عام 2021 وكان معار من صفوف فريق الزمالك قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في ديسمبر الماضي مقابل 4 مليون دولار.

وبحسب صحيفة "تاكفيم" التركية فإن فريق تولوز الفرنسي قد تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات مصطفي محمد من أجل دعم صفوف الفريق الذي صعد إلى الدوري الفرنسي الموسم الحالى وتوج بلقب دوري الدرجة الثانية الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق تورلوز تقدم بعرض مقابل 4 مليون يورو ولكن فريق جالاتا سراي يرغب في بيع مصطفي محمد مقابل 8 مليون يورو أو 7 مليون في حالة مناقشة العرض، ولكن بعض المصادر أكدت اقتراب رحيل اللاعب مقابل 6 مليون يورو.

مصطفي محمد يرغب في الرحيل

وأكدت بعض المصادر أن مصطفي محمد يرغب في الرحيل عن صفوف جالاتا سراي خاصة أن المدرب منذ الموسم الماضي لم يعتمد عليه بعد قدوم الفرنسي بافيتيمبي جوميز من صفوف فريق الهلال السعودي، وظل النجم المصري على دكة البدلاء، بعد بطولة كأس أمم إفريقيا.

أهداف مصطفي محمد مع جالاتا سراي