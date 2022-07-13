ستيرلينغ يودع مانشستر سيتي برسالة مؤثرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكد رحيم ستيرلينغ مهاجم إنجلترا رحيله عن فريقه مانشستر سيتي في رسالة مفعمة بالعواطف إلى جماهير النادي اليوم الأربعاء وسط توقعات بانتقاله إلى المنافس المحلي تشيلسي.
وخاض ستيرلينغ 225 بالدوري الإنجليزي الممتاز مع سيتي وأحرز 91 هدفا بالمسابقة بعد انضمامه من ليفربول في 2015، بحسب رويترز.
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وقال في بيان عبر تويتر “إلى الطاقم التدريبي الذي لعب دورا هائلا في تطوري عبر السنين، إلى زملائي الذين أصبحوا أكثر من مجرد أشخاص أشاركهم اللعب، إلى الطاقم الإداري والجماهير التي دعمت الفريق بلا كلل.. إلى كل المرتبطين بمانشستر سيتي، احترامي لكم يفوق أي شيء”.
وفاز ستيرلينغ، البالغ من العمر 27 عاما، بلقب الدوري 4 مرات مع سيتي بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس رابطة الأندية الإنجليزية 4 مرات وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 لكنه خسر من تشلسي.
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