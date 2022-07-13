وفاة حبيب محمد العفري أحد أقدم أغوات المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نعت وكالة شؤون المسجد النبوي الأغا حبيب محمد العفري أحد أقدم أغوات مسجد المصطفى ﷺ .
وقالت الوكالة :انتقل إلى رحمة الله تعالى الأغا حبيب محمد العفري أحد أقدم أغوات المسجد النبوي الشريف الذين اختصهم الله بخدمة مسجد رسول الله ﷺ في فترة من الزمن، وسيصلى عليه اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.مواطنون ينعون حبيب محمد العفري
وسارع العديد من متابعي تويتر إلى نعي الفقيد الراحل حيث قال بندر المريخي :” إنا لله وإنا إليه راجعون .. لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى .. عسى الله أن يرحمه ويغفر له ويعفُوَ عنه وأن يجاريه بالحسنات إحسانًا وبالسيئات عفواً وغفرانًا..” فيما قال عبدالله الرفاعي :” إنا لله وإنا إليه راجعون الله يغفر له ويثبته عند السؤال ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنة”.
بدورها قالت فاطمة الملا:” الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.وظيفة الأغا
أما جميل عبدالعزيز كتبي فقال: توفي الآغا حبيب محمد العفري، خادم غرفة الرسول بالمدينة المنورة، وهو آخر الأغوات الثلاثة. و (الآغا) وظيفة قديمة لا وجود لها الآن، فهو رجل كرَّس نفسه وحياته كلها لغرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي الشريف .
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فيما قالت شيفا العفري : رحيل خادم الحجرة النبوية الآغا حبيب محمد العفري إثر صراع مع المرض انتقل من جيبوتي للمدينة وعمره 18عاما والتحق بالأغوات وخدم ما يقارب 50 عاما، سكن حارة الاغوات، وكان المسئول عن إغلاق منبر الرسول ﷺ يوم الجمعة وتنظيف الحجرة النبوية.
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