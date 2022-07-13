اخبار دوليه – محمد بن زايد: اقتصاد دولة الإمارات اليوم من أكثر الاقتصادات قوة ونموا

محمد بن مسعود - الدمام - في كلمة لرئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يسلط فيها الضوء على منهج الدولة وما تتطلع إلى تحقيقه خلال العقود المقبلة.

‏الشيخ محمد بن زايد: سيكون التفاف الشعب حول قيادته مصدر قوتنا وعزة دولتنا

محمد بن زايد: نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم لتحقيق الازدهار لنا ولهم

‏الشيخ محمد بن زايد: اقتصاد دول الإمارات اليوم من أكثر الاقتصادات قوة ونموا

‏الشيخ محمد بن زايد: القدرة التنافسية الاقتصادية وتطوير القدرات في العلوم أولوية بالنسبة لنا

‏الشيخ محمد بن زايد: تشاركنا في الإمارات أكثر من 200 جنسية بفعالية ونشاط في تنمية اقتصادنا

‏الشيخ محمد بن زايد: مستمرون في مد يد العون إلى مختلف مجتمعات دول العالم

‏الشيخ محمد بن زايد: ستظل سياسة دولة الإمارات داعما للسلام في منطقتنا والعالم

‏الشيخ محمد بن زايد: مسؤوليتنا تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل

‏الشيخ محمد بن زايد: علينا اليوم مضاعفة الجهود لرفع مكانة الدول ومكتسباتها