البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي أخطأ بشأن قنصلية القدس الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل في مستهل جولته في المنطقة، قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أخطأ بخصوص رغبة واشنطن بإقامة قنصلية بالقدس الشرقية بحسب ما أفادت قناة العربية.

قنصلية أمريكية في القدس

وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى قال، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض يريد فتح قنصلية فى القدس الشرقية لكن “المحادثات جارية“.

بايدن يصل إسرائيل

ووصل الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل اليوم بعدما غادر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء الولايات المتحدة عبر قاعدة سانت أندرو العسكرية بولاية ماريلاند، فى مستهل جولة شرق أوسطية هى الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد.