“ماذا على أن أفعل”.. لحظة ارتباك الرئيس الأمريكي عقب نزوله من الطائرة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مقطع فيديو عن ارتباك الرئيس الأمريكي “بايدن” لحظة وصوله إلى إسرائيل ضمن رحلته للشرق الأوسط والتي تستمر عدة أيام.
وقال “بايدن” خلال الفيديو لمستقبليه: “ماذا علي أن أفعل الآن”، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة حول عدم قدرة الرئيس الأمريكي على تحديد مواقفه.
ويظهر في الفيديو بعض الأشخاص الذين قاموا بإرشاد “بايدن” ووجهوه للوقوف على مكان محدد على السجادة الحمراء ضمن البروتوكولات المتبعة خلال استقبال رؤساء الدول.
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