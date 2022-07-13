ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 1981

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يونيو، مما يبرز استمرار الضغوط السعرية التي تجعل الاحتياطي الفيدرالي يبقي على مسار رفع السياسة النقدية.
وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 9.1% على أساس سنوي، مقارنة بالتقديرات البالغة 8.8%، مسجلاً أسرع وتيرة تضخم منذ ديسمبر 1981، أما على أساس شهري فارتفع بنسبة 1.3%.
هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساس – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – بنسبة 5.9% في يونيو على أساس سنوي مقارنة بالتقديرات البالغة 5.7%.
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى رفع ثان للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق هذا الشهر، مع استمرار الضغوط التضخمية.
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