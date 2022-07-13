«المصرف المركزي»: تغطية الإصدار الثلاثين من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 30 ISIN BH0001415486)) من سندات التنمية الحكومية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. تبلغ قيمة الإصدار 200 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق تبلغ خمسة سنوات تبدأ في 17 يوليو 2022 إلى 17 يوليو 2027. ويبلغ سعر الفائدة لهذه السندات 6.20% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 298%.

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