شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ناري من الزمالك المصري تجاه طارق حامد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر مسئولو إدارة نادي الزمالك المصري، التحقيق مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، اليوم الأربعاء.

حيث كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، أنه تقرر فتح تحقيق مع طارق حامد على خلفية الأزمة الأخيرة.

الزمالك يحقق مع طارق حامد

طارق حامد

وقال أمير مرتضى: "قررنا فتح تحقيق مع اللاعب طارق حامد، اليوم الأربعاء، وسنعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة والجهاز الفني".

وكان طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وقع على عقود انتقاله إلى صفوف نادي اتحاد جدة، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وتراجعت إدارة نادي اتحاد جدة عن التعاقد مع طارق حامد، بعد رفض نونو سانتو مدرب العميد، ضمه.

جدير بالذكر أن إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، كانت قد دخلت في مفاوضات طوال الفترة الماضية مع طارق حامد لتجديد عقده، إلا أنه لم يتم الوصول إلى اتفاق.

مهارات طارق حامد مع الزمالك