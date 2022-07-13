شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الفيحاء يتعاقد مع نجم أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء السعودي عن تعاقده مع محمد مجرشي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السابق.

الفيحاء يتعاقد مع محمد مجرشي

وأوضح نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تعاقد مع محمد مجرشي، بعقد يمتد حتى موسمين، في صفقة انتقال حر.

وكان محمد مجرشي، رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وقع مخالصة مالية مع إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، أول أمس.

وسبق لمحمد مجرشي أن مثل عدة أندية في الدوري السعودي، بجانب أهلي جدة، وهم، " نجران، والفيصلي، والفتح،أحد، التعاون".

جدير بالذكر أن نادي أهلي جدة، كان تعاقد مع علي مجرشي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية 2022، قادمًا من صفوف الشباب السعودي.

مهارات محمد مجرشي لاعب الفيحاء الجديد