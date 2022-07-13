شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يدخل في مفاوضات لضم اليكسيس سانشيز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخلت إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، في مفاوضات مع اللاعب التشيلي، أليكسس سانشيز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي.

النصر السعودي يدخل في مفاوضات مع سانشيز

وأوضحت صحيفة توتو ميركاتو، أن نادي النصر السعودي، قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب التشيلي أليكسس سانشيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أليكسس سانشيز، انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019.

ماذا قدم سانشيز مع إنتر ميلان؟

وخاض أليكسس سانشيز، صاحب الـ 33 عامًا، رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، 108 مباراة، وسجل خلالهم 20 هدف، وصنع 23 هدف آخرين.

آخر صفقات النصر الصيفية

وكانت آخر صفقات نادي النصر السعودي، التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هي التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى موسمين.

في الوقت الذي تعول فيه الإدارة على ضم الكثير من اللاعبين خلال الفترة القادمة لضمان المنافسة على جميع الألقاب المحلية وكذلك القارية.

ويبدو أن رودي جارسيا المدير الفني للعالمي يعول كثيرًا على التخلص من خدمات بعض اللاعبين من أجل القدرة على تسجيل اللاعبين الجدد.

وأبلغ الفرنسي الإدارة بضرورة بيع ثلاثة من نجوم الفريق يمكنكم التعرف عليهم من خلال الرابط التالي هنا.