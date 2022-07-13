شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج.

كما قدر فخامته عاليًا ما تبذله المملكة من جهود وتسخيرها لكافة الإمكانيات خدمةً للحجاج.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على ما أبداه من مشاعر أخوية، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.