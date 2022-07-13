اخبار دوليه – البيت الأبيض: تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية «تهديد كبير»

محمد بن مسعود - الدمام - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأربعاء إن محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز العلاقات مع إيران وسط الصراع الأوكراني تمثل “تهديدا كبيرا”.

وتأتي تصريحات سوليفان في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إن إيران تستعد للمساعدة في تزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، بما في ذلك بعض الطائرات التي يمكن استخدامها كسلاح، لنشرها في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يزور بوتين طهران الأسبوع المقبل.

ووصف سوليفان توقيت رحلة بوتين بأنه “مثير للاهتمام”.

وقال سوليفان “أن تعزز روسيا تحالفها مع إيران لقتل الأوكرانيين أمر يجب على العالم كله أن ينظر إليه ويعتبره تهديدا بالغا”.