البيت الأبيض: تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية “تهديد كبير”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء: إن محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعزيز العلاقات مع إيران وسط الصراع الأوكراني تمثل “تهديدا كبيرا”.

وجاءت تصريحات سوليفان في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون: إن إيران تستعد للمساعدة في تزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، بما في ذلك بعض الطائرات التي يمكن استخدامها كسلاح، لنشرها في أوكرانيا.

وتابع سوليفان: “أن تعزز روسيا تحالفها مع إيران لقتل الأوكرانيين أمر يجب على العالم كله أن ينظر إليه ويعتبره تهديدا بالغا”.