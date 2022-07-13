“تخصصي تبوك” الأول على مستشفيات المنطقة في مؤشر الالتزام بالسلامة الدوائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
حقق مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الترتيب الأول في مؤشر السلامة الدوائية لشهر يونيو 2022 م بنسبة 100٪ وذلك على مستوى مستشفيات منطقة تبوك ومن بين 59 مستشفى من أصل 281 مستشفى بالمملكة وفقاً لمؤشر السلامة الدوائية الذي تصدره وزارة الصحة لتعزيز الجوانب الوقائية والسلامة الدوائية.
من جهته قدم مدير مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور فؤاد بن صالح المالكي شكره وتقديره لمشرف السلامه الدوائية الصيدلي محمود نزال العطوي ولكافة منسوبي قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى على ما حققه القسم من تميز في الإلتزام بمعايير السلامة الدوائية . وأكد الدكتور المالكي هذا الإنجاز يضاف الى سلسلة الإنجازات التي حققها المستشفى في كافة المستويات والتي تهدف في المقام الأول على تقديم خدمة طبية ذات جودة للمواطنين والمقيمين .
يذكر ان برنامج السلامة الدوائية يهدف إلى الوقاية من حدوث الأخطاء الدوائية أو التأثيرات العكسية للأدوية، و تقييم نظام استعمال الدواء لتحديد الثغرات وإنشاء محاذير السلامة، و إنشاء ومراجعة سياسات وعمليات استعمال الدواء، و مراجعة وتحليل تقارير الأخطاء الدوائية، ووضع التوصيات من أجل التحسين.
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